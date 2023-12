Borgmester svarer på spørgsmål om socialsager på Langeland

Folketingsmedlemmet Katrine Daugaard (LA) og byrådsmedlem i Langeland Kommune Søren Ramsing (R) krævede på et byrådsmøde i dag en undskyldning fra borgmester Tonni Hansen (SF) til familierne i de sager, hvor Langeland Kommune har begået fejl i sagsbehandlingen.

I november fik Langeland Kommune kritik fra Ankestyrelsen for sin håndtering af en række børnesager, og styrelsen opfordrede kommunen til at gennemgå alle sager om tvangsanbragte børn. Det skete, fordi styrelsen konstaterede at Familieafdelingen i kommunen ikke har overholdt lovgivningen på en række områder.

Her til aften stillede borgmester Tonni Hansen op til interview med TV2 Fyn om sagen. Se hele interviewet med Langelands borgmester øverst i artiklen.