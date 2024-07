Borgmester truet - pludselig stod kampklædt politi i stuen

Langelands borgmester Tonni Hansen er flere gange blevet truet grundet sin borgmester-titel. Det fortæller han i KL's magasin Momentum.

Senest blev han i januar truet af en borger, som tyrede en tennisbold efter ham, da han mødte ind på sit arbejde på Rådhuset

- Jeg går hen til ham og spørger, om det er en trussel, og det indrømmer han. Samtidig går han i cirkler rundt om mig og kommer helt tæt på, mens han fnyser, fortæller Tonni Hansen i magasinet Momentum.



Han er også tidligere blevet udsat for så alvorlig en trussel på sociale medier, at kampklædt politi dukkede op i hans stue og førte ham i sikkerhed.

Tonni Hansen indgår i en rundspørge, som viser at to af tre borgmestre er blevet udsat for chikane, trusler, hærværk og vold.

KL har rettet henvendelse til Justitsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at gøre opmærksom på problemet, på borgmestrenes oplevelser, for at gøre mulighederne for hjælp klare og tydelige og udvide værktøjskassen for sikkerhedsforanstaltninger.