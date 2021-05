Borgmester utilfreds med udrejsecenter: - En ekstremt dårlig idé

Midt i turistområde

Og tæt på er lige præcis det, som Tonni Hansen mener, at det hele nu pludselig kommer. Han forstår slet ikke tankerne bag placeringen af det nye udrejsecenter, der kommer til at ligge et par kilometer fra Bagenkop og blot få hundrede meter fra Langelandsfortet.

- Man placerer et udrejsecenter for kriminelle lige midt i et turistområde. Og for at gøre ondt værre, placeres det lige op og ned af en af vores største turistattraktioner, Langelandsfortet. Det er bare ikke verdens bedste idé, siger Tonni Hansen.

Han kalder det et kæmpe tilbageslag for Langeland og alt det arbejde, de har gjort for at øge turismen og bosætningen.

- Begge dele vil lide under det her. Det vil skade vores omdømme, og dermed skader det jo også kommunens økonomi. Og jeg bliver jo ikke kompenseret for det her, siger borgmesteren.