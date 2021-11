Borgmesterkandidater: Ingen af os bryder os om at spare på børn eller ældre

- De er ikke de eneste borgmesterkandidater på Langeland, men vi har valgt, at I skal stå her i dag, for vi mener, at sandsynligheden for, at flertallet skal findes bag en af jer er størst, og så må vi se, om det holder, siger debattens vært Catrine Madelaire fra Jysk Fynske Medier.

Spareøvelsen for Langeland bliver ifølge borgmesteren Tonni Hansen (SF) en svær opgave at for politikerene at føre ud i livet.



- Der er ingen af os, der bryder os om at spare på hverken ældre eller unge. Men det er der, hvor pengene bliver brugt. Der er ingen, der bliver valgt ind i en kommunalbestyrelse for at lave tingene dårligere. Det er jo ikke det, der driver en lokalpolitiker, siger han.