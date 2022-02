Brandenborg åben for ukrainske flygtninge på Holmegaard

"Mattias Tesfaye..... LANGELAND SIGER NEJ"

Sådan lød det fra flere hundrede langelændere tilbage i maj måned. Dengang ville regeringen lave Holmegaard på Sydlangeland til et udrejsecenter for udviste udlændinge, hvilket lokalbefolkningen udviste stor utilfredshed med.

Dengang var der flere demonstrationer på Christiansborg, men også på Langeland, da udlændingeminister Mattias Tesfaye besøgte Langeland.

Det endte også med, at man ombestemte sig og gik væk fra at lave udrejsecenter på øen. Nu kan bygningen ende med at huse flygtninge fra krigen i Ukraine.

Ja til flygtningecenter - nej til udrejsecenter

De seneste dages situation i Ukraine gør, at politikere og lokale borgere åbner for at gøre Holmegaard til en midlertidigt flygtningecenter for ukrainere.