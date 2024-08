Ejeren af Lohals Camping Dorte Vigsø er dybt rystet efter lørdagens politiaktion, hvor seks mænd blev anholdt og sigtet for at have opsamlet og modtaget cirka 700 kilo kokain i farvandet ud for Langelands Kyst og efterfølgende transporteret det til Lohals Camping.

- Vi er dybt rystede. Det virkede til at være et par helt normale, unge fyre, som var taget afsted for at fiske, siger ejer Dorte Vigsø til TV 2.