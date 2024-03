Chefredaktør forsvarer kontroversiel beslutning

Chefredaktør på Fyns Amts Avis Karl Erik Stougaard forsvarer dog beslutningen.

- Vi står i den situation, at vi har rigtig mange unge læsere på faa.dk., men vi har et problem med at få dem til at betale. Det tror vi hænger sammen med, at vi ikke er nok til stede der, hvor de er. Det vil vi gerne gøre noget ved, siger han.

Han tilføjer, at avisen ikke kommer til at skrive færre artikler, men til gengæld færre lange artikler for eksempel reportager og interviews.

- Vi har været rigtig glade for at være på Langeland. Og husk - der er et kvarters kørsel fra Svendborg, så vi kommer til at være det, hvis ikke hver dag, så næsten hver dag, siger han.

Tonni Hansen mener, at I vender Langeland ryggen. Hvad siger du til det?

- Det er jeg ked af, at han siger. Det er absolut ikke vores hensigt. Jeg kan i hvert fald sige til Tonni og til alle mulige andre lokalpolitikere, at vi kommer også til at være til stede til deres møder, og vi kommer til at tale med dem om alt det, der sker på Langeland. Så jeg tror ikke, at lokalpolitikerne på Langeland kommer til at mærke en forskel, og det tror jeg heller ikke, at læserne gør, siger han.