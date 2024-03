Danmarks første u-båd genopstår 30 år efter den blev ophugget

- En historie, der er meget, meget vigtig at bevare

Frivillig Jens Kristian Kristiansen har selv oplevet den kolde krig, og han mener, at det er vigtigt, at ubåden bliver bevaret:

- Det er et stykke kulturarv, og det er en historie, der er meget, meget vigtig at bevare. Det er også af respekt for de mange tusind mennesker, der har være på ubåden. De har været nogle hårdføre gutter, siger han.

”Spækhuggeren” blev bygget i starten af 60’erne og har forsvaret Danmark i Østersøen imod fjender østfra. I slutningen af 1992 havde den udtjent sin værnepligt og blev ophugget. Kun en tredjedel af ubåden er bevaret, men ifølge Jens Kristian Kristiansen bliver arbejdet ligesom at bygge et modelskib – bare i et helt andet format:

- Det er ligesom at lave modelskibe i træ, bare i meget stort format. Og så har vi noget socialt sammen. Jeg er pensionist, så jeg har et behov for at komme ud og være social, siger den frivillige

Klar næste sommer – måske

Hvornår man kan opleve ubåden, afhænger kommer helt an på, hvor mange frivillige, der har lyst til at få savsmuld på hænderne, fortæller Peter Ditlev Freisleben, der er forvalter på Langelandsfortet:

- Lige nu har vi kun to, der går og arbejder på det to dage om ugen. Vi håber, der kommer flere langelændere eller fynboer til, der kunne tænke sig at køre herned og give et nap med, siger han.

Museumsforvalteren regner med, at udstillingen er klar næste sommer. Indtil da bliver der mulighed for at kigge ind og følge med i arbejdet.

”Spækhuggeren” er den første ubåd, der blev bygget i Danmark, og er en ud af fire i ”delfin”-klassen, der blev bygget i 60’erne.