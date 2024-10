Et ildebefindende betød, at en ældre mand kørte ind i Selina Nedergaards hus mandag, mens hun var hjemme.

Hun havde netop taget sig en brusetablet, fordi hun havde ondt i hovedet. Derefter var hun gået op for at sove, da hun pludselig hørte et brag.

Hør, hvordan Selina Nedergaard oplevede kollisionen i videoen ovenover.