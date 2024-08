Lørdag beslaglagde politiet hele 700 kilo kokain i forbindelse med en aktion på Langeland, hvor seks personer blev anholdt.

Det er ikke første gang, at Langeland er i centrum for en stor narkosag, og det er formentlig heller ikke den sidste. Der er således en grund til at Langeland er en af smuglernes favoritter, forklarer Henrik Vigh, der er professor og leder for Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet.