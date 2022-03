Derfor kan Strynø blive Årets Ø: - Man er strynbo, når man flytter sin adresse til Strynø

- Hvor mange af jer der er tilstede er ægte strynboer?

Sådan lød et spørgsmål på Facebook under TV 2 Fyn Events livesending fra Strynø i det sydfynske øhav. Og måske dette spørgsmål er nøglen til at forstå samfundet på øen.

Det simpelt spørgsmål, men det kan måske være svært at svare på. For hvornår er man ægte strynbo? Og hvad gør den lille ø så populær, at den er blandt finalisterne til at blive Årets Ø 2022. Det var TV 2 Fyn Event torsdag på øen for at opklare. Arrangementet foregik i Øhavets Smakke- og Naturcenter.

Blandt publikum var der alt fra nytilflyttere, til indfødte strynboer. For Kjeld Tønder Hansen, der sad blandt publikum, var spørgsmålet om ægte strynboer simpelt at svare på.