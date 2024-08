Derfor vil kommune snuppe hjemmesidenavn fra lille firma

Henviser til en tidligere sag

I kommunens brev til Nikolaj Østa henviser man til en sag fra Aalborg, der blev afgjort i Klagenævnet for Domænenavne i 2008. Her fastslog klagenævnet, at domænet skulle overføres til Visit Aalborg, da det relaterede sig til deres virksomhedsnavn.

Ifølge kommunen bør det danne præcedens for deres krav på visitlangeland.dk.

Klagenævnet gav Visit Aalborg medhold, fordi den oprindelige ejer af domænet ikke brugte domænet til noget og fordi det meget tydeligt alene blev opkøbt med henblik på videresalg med fortjeneste. Dette vurderede klagenævnet var imod god domæneskik, og på den måde er de to sager ikke helt ens.

Nikolaj Østa mener ikke, at der er noget at komme efter. Fredag kaldte han Langeland Kommunes ageren for ”rockermetoder”.

- Det er noget pjat. Når jeg har haft den side i 10-11 år, så er det jo ikke noget jeg har købt i ond tro og for at genere Langeland Kommune. Man kunne have forstået, hvis jeg havde gjort det to dage efter, de meldte ud, at nu hedder vi Visit Langeland. Så havde det jo været en helt anden snak, sagde Nikolaj Østa.