Drama i lille havneby - det ved vi, og det mangler vi svar på

Klokken var 06.45 da Fyns Politi fik anmeldelsen om en "situation" på havnen i Lohals, som krævede en hurtig udrykning.

Talrige politistyrker, flere helikoptere fra forsvaret, brandvæsen, ambulancer og et bomberydder-hold fra forsvaret blev sendt mod stedet.

Det varede ikke længe før de første meldinger om en ekstraordinært stor udrykning gennem det sydfynske havnede på TV 2 Fyns redaktion, men først klokken 08.58 var politiet klar til at tale om hvad der foregik.

De første meldinger fra politiet var kortfattede, men men forstod hurtigt at der var tale om en alvorlig situation.

Området omkring havnen var blevet evakueret, sejlere blev afvist fra at anløbe havnen og tungt bevæbnet politi var overalt i den lille - og normalt fredelige - kystby.

Rygterne svirrede på sociale medier, og alt fra rockere til narkofund og trusler mod et badehotel var blandt konspirationerne fra de lokale. Politiet selv kunne hverken be- eller afkræfte noget som helst.

Eksplosiv udvikling

Kort efter klokken 11 kom politiet med den første udmelding der kunne kaste en smule lys over hvad der foregik. Anmeldelsen de reagerede på involverede muligvis sprængstof, og det var årsagen til det store opbud.

Klokken 13.39 meddelte politiet så, at det klokken 13.19 var lykkedes at få en 58-årig mand til at forlade sin båd. På båden havde manden angiveligt barrikaderet sig med en mængde sprængstof.

Dog har politiet kort før klokken 15 ophævet afspærringerne på havnen, så det må antages, at hvis man har fundet noget farligt, så er det blevet fjernet eller uskadeliggjort.



Kan blive løsladt

På et pressemøde på Odense Politigård fik pressen mulighed for at stille spørgsmål til mandagens begivenheder i Lohals. Her kom det frem, at den 58-årige er sigtet for trusler mod polititjenestemænd. Dog kender man endnu ikke mandens motiv for at fremsætte truslerne.

Bomberyddere fandt ingen eksplosiver på båden.

Det kom også frem, at manden er kendt af politiet i forvejen, men ikke hvad han er kendt for. Politiet forventer ikke at have grundlag for at begære ham varetægtsfængslet, hvorfor han kan blive løsladt indenfor 24 timer.

Bliver der ikke noget grundlovsforhør, er der heller ikke udsigt til, at offentligheden får indsigt i de nærmere omstændigheder for dagens aktion, før der kommer en egentlig retssag mod manden. Det kan tage år før sådan en retssag afholdes.

Politiet fortalte også, at man er klar over, at evakueringen og det store politiopbud har virket voldsomt for borgerne i området. Politikredsen forklarer, at de arbejdede ud fra et worst-case scenarie, hvor der var en ukendt mængde sprængstoffer på båden. Derfor tog det også lang tid før anholdelsen fandt sted, da man ønskede den skulle foregå så roligt som muligt.