For dyrt med fibernet: - Vi venter på 5G

Bredbåndspuljen, som skal sikre bedre internetdækning i yderområderne, står til at blive sløjfet af regeringen i et nyt finanslovsforslag. Det overrasker dog ikke Jørgen Jensen, der er formand for Langelands Mobil- og Bredbåndsforening.

- De store udbydere af mobil trafik begynder at sende 5G-bredbånd meget snart, og det vil erstatte fiber mange steder, ikke mindst på Langeland og i yderområderne, hvor der aldrig nogensinde vil blive gravet fiber ned, fordi det simpelthen er for dyrt, siger Jørgen Jensen til TV 2 Fyn.

Der har de seneste år været afsat 100 millioner kroner i en pulje, der kunne sikre bredbånd i yderområderne - vel at mærke, hvis hus- eller sommerhusejerne selv betaler 4.000 kroner, mens staten giver et tilskud på 28.000 kroner.

Jeg tror, det mobile 5G-net langsomt vil overhale fiber de steder, hvor der alligevel ikke kommer fiber Jørgen Jensen

Manglende interesse for fibernet

Det er dog gået lidt sløjt med at få langelænderne til at tage imod tilbuddet, hvor staten betaler størstedelen af omkostningerne.

- Vi mangler en interesse fra borgerne. Der er for mange, der siger, at det ikke interesserer dem. De vil ikke tilkoble sig, fordi det er for dyrt med en egenbetaling på 4.000 kroner, der skal betales, siger Jørgen Jensen.

- Vi har brugt den nuværende bredbåndspulje som motivation over for borgerne og sagt, at de bør tilmelde sig, fordi der måske ikke kommer flere puljer, forklarer han.

Finanslovforslaget fra regeringen skal forhandles i løbet af de næste måneder.

Fakta Der er forskellige måder, man kan koble sig på internettet på: Fibernet leveres via lyslederkabler, som leverer hurtigere forbindelser end almindelige bredbånd. 5G-internet er på vej inden for mobile netværk, hvor 4G lige nu er den bedste og mest brugte løsning, der findes. 3G, 4G og snart også 5G er det netværk, der gør, at vi kan gå på internettet, når vi ikke er koblet på en wifi-forbindelse. Det gælder eksempelvis mobiltelefoner.

Bredbånd skal tiltrække nye beboere

Der er dog problemer koblet sammen med manglende bredbånd på Langeland.

- Uden bredbånd er der ingen fremtid, specielt ikke for et sted som Langeland, hvor mange skal arbejde hjemmefra fremover. Det kræver virkelig noget signal og bredbånd, forklarer Jørgen Jensen.

Derfor frygter formanden, at manglende bredbånd kan gøre det svært at trække nye beboere til øen.

Bliver overhalet af 5G

Til gengæld vil langelændere, der bor i nærheden af en sendemast, i fremtiden kunne få glæde af det kommende 5G-netværk. Bredbånd kræver derimod, at boligejerne etablerer internet på matriklen.

- Jeg tror, det mobile 5G-net langsomt vil overhale fiber de steder, hvor der alligevel ikke kommer fiber, forudser Jørgen Jensen og henviser til, at potentielle fibernetkunder satser på 5G i stedet for.

I 2019 fik Langeland del i 12,5 millioner kroner i bredbåndspuljen, som betød, at 351 husstande fik hurtigere internet.