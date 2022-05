Efter adskillige sager: Børne- og socialchef stopper på Langeland

Langeland Kommune skal ud at finde en ny chef med ansvar for børn-, unge- og socialområdet.

På lukkede møder i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tirsdag aften sagde politikerne ja til en fratrædelsesaftale, der er forhandlet på plads med 54-årige Lone Bjerregaard. Hun er i øjeblikket sygemeldt og stopper med udgangen af oktober efter ti år i Langeland Kommune. Det skriver Fyns Amts Avis.

Borgmester Tonni Hansen (SF) oplyser, at en enig kommunalbestyrelse står bag aftalen, og at den ikke koster Langeland Kommune ekstraordinære midler. Han vil ikke nærmere ind på, hvem der tog initiativet til den aftale, der betyder, at Lone Bjerregaard snart er fortid i Langeland Kommune.

- Der har været en løbende dialog mellem kommunaldirektøren og en sygemeldt chef, og det her er blevet resultatet af en forhandling, siger borgmesteren, der har kendt Lone Bjerregaard, siden han i 2018 rykkede ind på borgmesterkontoret på rådhuset, siger han til Fyns Amts Avis.

- Hun har til stadighed haft udfordringer i forhold til daginstitutions- og skoleområdet, hvor vi hele tiden har skullet tilpasse os, så hun har haft nok at se til, siger Tonni Hansen.

Lone Bjerregaard har været ansat som kommunal tjenestemand, og det har derfor været nødvendigt at indkaldte kommunalbestyrelsen til at godkende fratrædelsesaftalen.

Skolestruktur kørte af sporet

Den læreruddannede Lone Bjerregaard blev i april 2012 ansat som skoleleder på Nordskolen i Snøde, der dengang havde 75 elever. Hun var bosat i Lohals og havde netop færdiggjort en diplomuddannelse i ledelse, da hun fik jobbet i konkurrence med 20 ansøgere.

To år senere blev hun hentet ind til rådhuset i en nyoprettet stilling som pædagogisk og administrativ chef for alle folkeskoler og institutioner i Langeland Kommune. I 2017 blev hun centerchef for læring og trivsel, og i dag er hendes titel børn-, unge- og socialchef.

Lone Bjerregaard har i de seneste år været hovedperson i et par omdiskuterede sager i kommunen.

I 2020 fremlagde hun efter måneders arbejde en plan for en ny skolestruktur på Langeland, men arbejdet endte med at blive kasseret, fordi det indeholdt fejl om offentliggørelsen og proceduren for høringsfrister og samtidig var i strid med et politisk løfte fra en samlet kommunalbestyrelse.

Planen ville samle øens skoler i én enhed med én fælles leder, og det viste dig, at den model i juridisk forstand ville nedlægge Nordskolen og Humble Skole og dermed stride imod et politisk forlig fra forrige valgperiode om at bevare skolerne som selvstændige enheder med egen skolebestyrelse.

Den daværende socialdemokratiske gruppeformand Lisa Pihl Jensen langede dengang hårdt ud efter den del af forvaltningen, som Lone Bjerregaard stod i spidsen for.

- Jeg føler mig da fuldstændig kørt over, og jeg føler mig da så dum i forhold til befolkningen, sagde hun til Fyns Amts Avis, efter at det kom frem, at måneders arbejde var spildt, og sagen var blevet diskuteret på et fejlagtigt grundlag.

Fortrolige oplysninger

Lone Bjerregaard har også haft det overordnede administrative ansvar for de meget omdiskuterede sager i kommunens familieafdeling, og her er hun kommet på kant med den nye udvalgsformand Søren Ramsing (RV), der åbent har fortalt, at han har følt sig dårligt orienteret.

Hun er også gået i rette med borgmester Tonni Hansen, der har kritiseret sagsbehandlingen og kommunikationen for ikke at være god nok i sagerne i familieafdelingen.

Hun har ifølge radiostationen 24syv også videregivet fortrolige oplysninger i en konkret børnesag, og det forhold har Langeland Kommune anmeldt til Datatilsynet.

Lone Bjerregaard har i de seneste måneder tilmed oplevet en reel ledelsesflugt fra det område, hun har haft ansvar for. Den 1. marts stoppede lederen af familieafdelingen Helle Hebel, og i de seneste fem måneder har fem af seks skole- og afdelingsledere på kommunens tre folkeskoler sagt deres job op.