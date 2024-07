Efter bombe-drama på Langeland: 58-årig løsladt

Den lille havneby Lohals på Langeland blev mandag sat på den anden ende, da en 58-årig mand havde barrikaderet sig på sin båd i havnen, hvor politiet mistænkte han havde sprængstoffer med ombord.

Manden overgav sig efter omtrent syv timer og forsvarets ammunitionsryddere kunne konstatere, at der ikke var sprængstoffer ombord på båden.

På et pressemøde ved politigården i Odense mandag eftermiddag fortalte politiet, at man ikke forventede at have grundlag for, at kræve manden varetægtsfængslet.

Den 58-årige blev således løsladt mandag aften, efter man havde afsluttet afhøringen af manden, oplyser kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi, Sunniva Pedersen-Reng.

Hun oplyser samtidig, at manden stadig er sigtet for trusler mod polititjenestemænd.

Der bliver altså intet grundlovsforhør mod manden i dag, men en retssag vil sandsynligvis komme på et tidspunkt.

Straframmen for trusler er op op til to års fængsel. Normalt bliver straffen dog fastsat til få måneder.