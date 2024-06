Efter dom: Borgmester ulykkelig over retssag om tvangsfjernelse

Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF) har onsdag deltaget i et interview med TV 2 Fyn om sagen, efter afgørelsen faldt. Her giver han udtryk for, at han er ærgerlig over sagen.

- Jeg synes det er ulykkeligt vi overhovedet har en retssag, for så har vi ikke gjort vores arbejde godt nok, når vi har en borger der har følt sig nødsaget til at gå til retssystemet, siger han og fortsætter:

- Afgørelsen er som den er, og det tager jeg til efterretning og afventer om borgeren og hendes advokater vil gå videre med sagen.

Ifølge Sandie Hansen havde der slet ikke været nogen retssag, hvis Langelands Kommune blot havde vedkendt sig ansvaret for den fejlagtige sagsbehandling i hendes sag, og givet hende en undskyldning.

Det billede kan Tonni Hansen ikke genkende.

- Jeg er sikker på, at Sandie Hansen har skrivelser, hvor der fremgår en undskyldning. Og jeg ved at socialchefen har indkaldt hende til et møde, hvor hun har fået en uforbeholden undskyldning for de fejl og mangler der er, siger han, og uddyber at der utvivlsomt har været fejl i sagen:

- Jeg anerkender - og det har jeg hele tiden gjort - at der er fejl og mangler i hendes sag og i andres sager. Derfor tog jeg også initiativ til at få et eksperthold fra Socialstyrelsen til at hjælpe os med at gøre det bedre.

Men har du og kommunen så gjort nok, når der alligevel opstår fejl - selv efter taskforcen er implementeret?

- Jeg er ikke tilfreds, når borgerne ikke er tilfredse. Jeg er med på, at der her er tale om børnefjernelsessager, hvor man skiller familier ad. Naturligvis bliver man ulykkelig som forælder. Men vi har altså to gange opnormeret i familieafdelingen, fordi vi ikke synes vi har gjort det godt nok.