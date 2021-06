Efter kuldsejlede planer: Regeringen fastholder forslag om udrejsecenter på Langeland

- Kærshovedgård ligger, hvor jeg er valgt. Så hvis jeg var lige så kynisk, så sagde jeg bare, at det skulle ligge på Langeland. Men det er simpelthen for langt ude, og det kan jeg ikke få mig selv til, for det er ikke i orden overfor det lille øsamfund, sagde Søren Pape Poulsen fra sin plads i folketingssalen.

Men ifølge ordfører Jesper Petersen handler det ikke om kynisme.

- Det er vel ikke mere kynisk det ene end det andet, når vi erkender med hinanden, at der ikke er nogen gode løsninger på det problem, sagde Jesper Petersen.



Han mener, at det må være op til partierne, der er imod en placering på Langeland, at finde en løsning:

- Når man går ind i at ville have, at det skal være noget, et flertal skal blande sig i, må man jo kunne danne flertal for en anden løsning. Det er der ikke.