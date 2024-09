Ejer af Broløkke Herregård er stolt og berørt over festival

Fredag er der taget hul på endnu en omgang af NÆR-festival, som kunstneren Michael Falch står bag. En festival, som det blot to fem minutter at sælge alle billetter til.

Jørgen Hansen ejer Broløkke Herregård, hvor festivalen finder sted. Jørgen Hansen og hans familie overtog herregården i 2020, og siden er der blevet arbejdet på at gøre stedet til centrum for kultur og oplevelser på Langeland.

- Det er første gang i forløbet med den her festival, at jeg bliver følelsesmæssigt berørt. Vi har knoklet så længe, og nu er vi der. Vores mål med at renovere Broløkke Herregård og lægge hus til NÆR er ikke at tjene penge, men at gøre folk glade. Og det gør vi her i dag, siger han til TV 2 Fyn.