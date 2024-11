Ekspert med 35 års erfaring dumper opsigtsvækkende forslag

Der er ikke lovhjemmel til at rykke familieafdelingen på Langeland væk fra øens kommune.

Det mener jurist Bente Adolphsen, som er konsulent med juridisk ekspertise indenfor børnesager og har mere end 35 års erfaring.

Katrine Daugaard fra Liberal Alliance kom ellers onsdag med et forslag, der ifølge hende ville løse de store problemer med sagsbehandlingen i børnesager i Langeland Kommune. En sagsbehandling, som Socialstyrelsens task force senest har udtrykt bekymring for.

På TV 2 Fyn sagde Katrine Daugaard:

- Er det overhovedet muligt at have en velfungerende familieafdeling på Langeland? Eller bør man lægge det i for eksempel Svendborg?

Den fynskvalgte folketingspolitiker foreslog med andre ord, at man måske bør lægge familieafdelingen i Langeland Kommune ud i andre kommuner.

Der skal ny lov til

Men den idé har Bente Adolphsen svært ved at se for sig blive til virkelighed. Hun vurderer, at det umiddelbart slet ikke kan lade sig gøre at flytte familieafdelingen ud af en kommune og over i en anden.

- Kommuner er sideordnede organer. Man kan ikke uddelegere til en sideordnet. Så skal der være en hjemmel i loven. Og man kan ikke lige forestille sig, at man laver en lov til det, siger Bente Adolphsen.