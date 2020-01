Elever samlede 112.018 cigaretskod i masseeksperiment

Langs kystsikringen mellem Langelandsbroen og Rudkøbing Havn flyder det med flamingostumper og plastikstykker.

Det viser et masseeksperiment, som Ørstedskolen på Langeland har deltaget i, og hvor skoleelever på tværs af landet har indsamlet 374.082 stykker plastaffald.

Læs også Fyn får del i millionbeløb til at fjerne plastik fra strandene

- Det var ret vildt, da vi kom hjem med en kæmpe bunke plastik, siger Mie Lystrup, som er lærer på Ørstedskolen, hvor hun underviser i naturfag.

Masseeksperimentet 2019 er verdens første videnskabelige kortlægning af plastikforurening, og med 57.000 elever tilmeldt er det også verdens største eksperiment af sin art.

Det skjulte skrald

Blandt de 92 skoler, der deltog i eksperimentet, indsamlede eleverne på Ørstedskolen den næststørste mængde plastik. Alt, hvad de har fundet, er fra et afgrænset område mellem havnen og broen.

Da eleverne først begyndte at finkæmme området og kigge under alle stenene, var det helt vildt, hvad vi kunne finde af flamingostykker og plastikstykker og alt muligt forskelligt Mie Lystrup, lærer på Ørstedskolen

- Det overraskede os meget. Både mig og eleverne. For lige, da vi kommer herned, ser det ikke umiddelbart ud til, at der er så meget, når man kigger langs kystsikringen. Man kan måske lige finde en enkelt flaske eller et glas, der ligger, siger Mie Lystrup.

Men ved nærmere eftersyn viste sig et helt andet billede.

- Da eleverne først begyndte at finkæmme området og kigge under alle stenene, var det helt vildt, hvad vi kunne finde af flamingostykker og plastikstykker og alt muligt forskelligt, siger læreren.

Cigaretskod er langt det værste

Elever fra 7., 8. og 9. klasse på Ørstedskolen opsnusede i forbindelse med projektet 400 cigaretskod. Men det var ikke mange i forhold til det, der blev fundet på andre strækninger.

I alt blev 122.018 cigaretskod registreret under masseeksperimentet. Det udgør knap en tredjedel af alt det indsamlede plastikaffald og har gjort indtryk på eleverne.

- Det er skræmmende, at der er så meget skrald, og at tænke på, hvad der sker i fremtiden. Så det tænker man da ret meget over, siger Alberte Prydgaard Hansen, der er elev i 7.c på Ørstedskolen.

Læs også Skoleelever kæmpede om bedste klimaidé: Her er vinderen

Generelt er eleverne blevet meget opmærksomme på affald i naturen, vurderer Mie Lystrup. Hun kalder projektet en succes:

- I tiden efter, var der flere elever, der sagde, at de ikke kunne lade være med at gå og få øje på plastik. Det har nok hele tiden været der, men lige pludselig var opmærksomheden bare skærpet.

Resultaterne fra Masseeksperiment 2019 er bearbejdet af forskere fra Marineplastic, og det skal nu undersøges, hvordan resultaterne kan bruges i forhold til EU-lovgivning om plastik.