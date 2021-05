En fynbo får svar: Så meget får en afvist asylansøger i lommepenge

Har asylansøgerne børn, vil de modtage et forsøgertillæg samt penge til børnetøj.

Hvis Udlændingestyrelsen godkender det, har de afviste asylansøgere mulighed for at få et arbejde, så de kan tjene deres egne penge.

Tjener de nok, kan de blive pålagt at betale husleje for at være indkvarteret på asylcentret, hvor de ellers som udgangspunkt bor gratis.