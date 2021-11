En rebel er valgt ind på Langeland: - Jeg vil ind og pille i reglerne

Så må I skyde mig

Ole Sørensen har hørt rygter om, at han skal være næstformand for Sundhedsudvalget, og det er en post, der, ifølge ham selv, ’passer perfekt i størrelsen’. Her vil han kæmpe for de socialt udsatte, de ensomme og de mennesker, der er havnet i systemet - og ikke kan finde vejen ud.

- Det er min illusion om, at det er dét, jeg vil, fortæller han og fortsætter:

- Måske viser virkeligheden sig at være noget andet. Så må jeg lave virkeligheden om.

Ole Sørensen er godt klar over, at hans hverdag formentlig får en lidt anden form som medlem af kommunalbestyrelsen på Langeland og eventuelt næstformand for et udvalg.

I mange år har han udfordret systemet og systemets tankegang, og derfor er han også meget bevidst om, at han tager sit menneskesyn og sine værdier med sig under armen i sit kommende politiske arbejde.

- Dém går jeg ikke på kompromis med, så hvis jeg bliver opslugt af systemet, håber jeg, der er nogen, der skyder mig, griner Ole Sørensen.