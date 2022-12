Erkender fejl i tvangsanbringelser: Langeland Kommune vil gennemgå op til tre år gamle sager

Flere bestemmelser er ikke blevet overholdt op til flere gange i Familieafdelingen i Langeland Kommune. Det gjorde Ankestyrelsen kommunen opmærksom på for over en måned siden.

Fejlene kan i værste fald betyde, at kommunen har fået børn tvangsanbragt, uden det har været nødvendigt.

Og Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), erkender, at der er blevet lavet alvorlige fejl og at sagerne derfor nu skal gennemgås.

Han mener dog ikke, at fejlene betyder, at sagerne om tvangsanbringelser bliver gjort om.

- Min forvaltning kan ikke genkende, at der skulle være fjernet nogen som helst børn på et forkert grundlag, siger han.

Indrømmelsen af fejl kommer, efter Ankestyrelsen anbefalede kommunen at gennemgå samtlige afsluttede og igangværende sager i Familieafdelingen i Langeland Kommune.

- Det kan hverken vi som politikere eller borgere leve med, så derfor tager vi konsekvensen, siger Tonni Hansen.

Konsekvensen er, at en samlet kommunalbestyrelse har besluttet, at alle sager om tvangsanbringelse af børn fra tre år tilbage og frem skal gennemgås på ny.

Får børn tilbage efter halvandet år

Sandie Hansen er en af borgerne i Langelands Kommune, der har fået tvangsanbragt sine otteårige tvillinger Noah og Malte. Men nu får hun dem hjem igen, efter hendes advokat har henvendt sig flere gange til kommunen med anklager om fejlbehandling af sagen.

Men Tonni Hansen mener ikke, at det er på grund af fejl i sagsbehandlingen, at Sandie Hansen nu får sine to børn hjem.

- Når vi får et barn tvangsanbragt, så er det vores fornemmeste opgave at få det barn bragt tilbage til familien med den støtte, der er nødvendig, og det er det, der er sket i den her sag, siger Tonni Hansen.

Selvom Sandie Hansen for kort tid siden fik at vide, at hun ikke var klar til at få sine børn tilbage, og borgmesteren erkender, at der er begået fejl i sagerne, mener han "overhovedet ikke", at den pludselige afgørelse om, at Sandie Hansen nu alligevel godt må få sine sønner hjem igen, har noget som helst med Ankestyrelsens opfordringer at gøre.

Hård kritik fra Ankestyrelsen

Efter at have fået henvendelser om tre konkrete sagsforløb i Langeland Kommune, vurderede Ankestyrelsen, at der var sket så alvorlige fejl under tvangsanbringelsen af flere børn, at det gav anledning til hård kritik.

Fejlene drejede sig blandt andet om manglende partshøring, manglende begrundelse for afgørelser, manglende overholdelse af journaliseringspligten og manglende overholdelse af reglerne for særlig støtte til børn og unge.

Derfor sendte Ankestyrelsen i starten af november et brev til kommunen med en opfordring om, at de skulle gennemgå igangværende og tidligere sager.

Henvendelsen har fået kommunen til at hyre et eksternt firma, der skal hjælpe med at gennemgå alle sagerne, selvom borgmesteren ikke tror, at der vil ske nogle ændringer i afgørelserne.