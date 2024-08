Farlig demonstration: Risikerer historisk bøde for at blokere "Putins skyggeflåde"

Anklagerens sammenligning faldt ikke i god jord hos Greenpeace, der forklarede, at de advarede tankskibende cirka 50 minutter inden protesten, så skibene burde have mulighed for at undvige.

Lighed for loven var også en af anklagerens kæpheste. Så selvom Greenpeace demonstrerer for et nobelt formål, bør de straffes i lighed med andre, som udfører lignende handlinger.

Fyns Politi anklagede i retssagen Greenpeace for at udvise dårligt sømandsskab og for at sætte liv på spil og ville have dommeren til at se det som en skærpende omstændighed, at der var tale om gentagne forseelser.

Historisk stor bøde

Fyns Politis anklager krævede i retten, at organisationen skulle idømmes en bøde på 500.000 kroner. Og det kom som en chok for Greenpeaces repræsentant i retten.

- Jeg er dybt chokeret. Vi har aldrig nogensinde nærmet os sådan en straf for fredelige protester, fortalte kampagnechef Sune Scheller efter retssagen til TV 2 Fyn.

Ifølge Greenpeace har man i lignende sager tidligere fået bøder på 30-40.000 kroner. Og det vil få store konsekvenser for Greenpeace Danmark, hvis Retten i Svendborg vælger den hårde straf.

- På et tidspunkt har vi ikke flere penge, og så bliver det konsekvensen, at vi bliver nødt til at stoppe med at lave demonstrationer.

Efter en gennemgang af lignende sager i retten var begge parter enige om, at størrelsen på bøder i denne type sager normalt ligger på under 50.000 kroner.

Anklageren går dog efter en hårdere straf, da lovovertrædelserne skete med vilje, og da Greenpeace seks gange tidligere er straffet i forbindelse med demonstrationer siden 2011.