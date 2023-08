Fem spøjse ting Langeland ikke har haft råd til

Det går ikke så godt med økonomien på Langeland, og det har det aldrig gjort.

25,6 millioner kroner skal kommunen spare på næste års budget.

Dermed rammer millionbesparelser igen i år, og det har de gjort hvert år i ø-kommunens levetid.

Langeland er i forvejen ramt af en række besparelser på ældreområdet, og i kommunens såkaldte sparekatalog er der nu planer om at spare udgifter til poser til opsamling af hundelorte og et tilskud til Kattens Værn for at få enderne til at mødes.

Hvordan er det kommet så vidt?

- Det er også ekstremt, erkender borgmester Tonni Hansen (SF).

- Hvert år står vi hele tiden og skal helt ned og finde nye besparelser, og det bliver mere ekstremt, og vi finder ud af, at vi bruger 70.000 kroner på at sætte hundeposer op. Vi kigger i alle hjørner for at finde små, bitte beløb, forklarer borgmesteren.

TV 2 Fyn er gået i arkivet og har undersøgt nogle af de mest spøjse spareforslag i de mange millionbesparelser gennem årene: