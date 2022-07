Festival fejrer milepæl - flere penge er smidt efter store kunstnere

Efter to år med nedlukninger og restriktioner er Langelandsfestival tilbage, når festivalpladsen på markerne op til Rudkøbing åbner onsdag middag til fire dage med musik og fest.

Det er 30. gang, at festivalen finder sted, og derfor har arrangørerne smidt 40 procent ekstra i musikbudgettet i forhold til 2019, hvor Langelandsfestival senest blev afholdt, oplyser festivalen.

Det betyder, at hovednavnene på årets festival er danske Rasmus Seebach og irske Ronan Keating, der blandt andet har hittet med et covernummer af "When You Say Nothing at All” og “Life Is a Rollercoaster”.