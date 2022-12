Fik tvangsfjernet børn i strid med loven: Nu får Sandie Hansen sine tvillinger hjem igen

Efter halvandet års adskillelse, får Sandie Hansen fra Langeland sine otteårige tvillingesønner Malthe og Noah hjem igen.

De blev tvangsfjernet, da hun rakte ud til kommunen for at få hjælp, og siden har hun kæmpet for at få dem tilbage.

I denne uge har hun fået et brev fra Ankestyrelsen, hvori Langeland Kommune erkender, at der er begået fejl, og der "ikke er noget anbringelsesgrundlag" i hendes sag.

- Jeg er glad, men det er stadig uvirkeligt, siger Sandie Hansen til TV 2 Fyn.

- Jeg kommer til at være mor, som jeg altid har været for mine børn, men det bliver en kæmpe omvæltning. Vi har ikke haft ret meget med hinanden at gøre i næsten halvandet år og skal til at genfinde hinanden, siger hun.



Dækningen af sagen om anbringelser på Langeland baserer sig på dokumentation og research, som 24Syv har fået indsigt i og delt med TV 2 Fyn.

Samme oplysninger

Det hele starter, da Sandie Hansen får en depression, hun længe kæmper med sideløbende med sin tilværelse som mor. Undervejs bliver det så svært, at hun vælger at kontakte kommunen for at høre, om sønnerne kan få midlertidigt hjem hos den plejefamilie, som de allerede har været i aflastning hos.

Men efter Sandie Hansen kom sig over depressionen, har hun ikke kunnet få sine børn tilbage til hjemmet i Bagenkop igen. Og det er et af flere eksempler på sager, hvor Langeland Kommune har håndteret sager om anbringelse af børn uhensigtsmæssigt - i konkrete tilfælde direkte i strid med loven.

Flere partshøringer er blandt andet ikke blevet overholdt, og man har brugt fejldiagnoser og tidligere diagnoser i vurderingen.

Ifølge Sandie Hansens advokat, Jeanette Gjørret fra Stage Advokater, er der ikke fremkommet nye oplysninger i sagen, siden drengene blev anbragt.

- I forbindelse med, at vi anmodede om en hjemgivelse, fastsatte forvaltningen en hjemgivelsesperiode, hvor man ville søge sagen belyst. I den periode blev sagen undersøgt igen, og afgørelsen baserer sig altså på samme undersøgelser, som der tidligere er fremlagt for Børn- og Ungeudvalget og for Ankestyrelsen, siger Jeanette Gjørret til TV 2 Fyn.