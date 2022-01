Fiskeriflaget er på halv i Bagenkop: - Det er en sorgens dag

Først nedskar EU torskekvoterne i den vestlige Østersø med 80 procent. Så fastlage den nye finanslov et forbud mod trawlfiskeri i Lillebælt og Storebælt og fra natten til lørdag var det slut med torskefiskeri frem til april - to uger før den normale lukkeperiode ville sætte ind.

Det gælder også for besætningen på kutteren Cecilie Mathilde.

- Det er en sorgens dag. Dybt godnat, at man behandler et erhverv på den måde, siger Mads Kølle Neperus, der er femtegenerationsfisker og havde drømt om at føre den stolte familietradition videre.