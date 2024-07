Uheld prægede eftermiddagstrafikken

Der skete et trafikuheld på Rute 9 mellem Lundby og Bregninge på Tåsinge.

Vagtchefen ved Fyns Politi oplyser til TV 2 Fyn, at det drejer sig om to motorcykler, der er kørt sammen, men at det ikke er alvorligt.

Den ene af de involverede er lettere tilskadekommen, mens den anden er uskadt.

Ifølge Vejdirektoratet er der ikke længere tæt trafik i området.

Tidligere foregik der også redningsarbejde på E20 fra Fredericia mod Odense mellem 59 Fredericia og Staurby.

Det drejede sig om en havareret bil, som spærrede højre spor, men oprydningsarbejdet er nu færdig, og Vejdirektoratet melder om tæt trafik.