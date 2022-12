Første efterskole i Danmark: Her er det gratis at have menstruation

Det koster ikke noget at have menstruation på Langelands Efterskole.

Her er bind og tamponer nemlig gratis og står til fri afbenyttelse på alle skolens toiletter.

Det er sket efter, at en gruppe elever i skolens rettighedsråd foreslog, at efterskolen skulle stille menstruationsprodukter til rådighed.

- Det var en ide, som vi fortalte vores forstander, og så tog han det alvorligt og lyttede til os, siger Anna Siri von Buchwald, der er en del af rettighedsrådet.

Derfor er der nu et glasskab på alle skolens toiletter, hvor der står flere forskellige slags bind og tamponer, som alle menstruerende kan bruge.

Et bæredygtigt valg

At menstruationsprodukterne står i et glasskab, så alle kan se dem, er heller ikke tilfældigt.

- Det er et meget tabubelagt emne, så derfor er det bare sindssygt fedt både for os elever og for gæster på skolen, at man kan se, at her er det helt normalt at menstruere, siger Sira Breinholt Johannessen, der også har været med til at få indført de gratis menstruationsprodukter.

Skolens forstander, Michael Thagaard, ved ikke præcis, hvor stor en udgift det bliver for skolen at skulle betale for elevernes menstruationsprodukter, men han understreger, at selvom det kan være dyrt, er det vigtigt for skolen, at det er ordentlige produkter.

- Vi er indstillet på at betale det, det koster, fordi det faktisk er en rigtig god sag, som ikke blot er gratis menstruationsprodukter, men også sender et godt signal ud i verden, siger forstanderen.

Udover bind og tamponer har 40 elever på skolen valgt at få en menstruationskop, som Langelands Efterskole har betalt. Menstruationskopper er nemlig et mere bæredygtigt valg i forhold til andre menstruationsprodukter.

Vil være en foregangsskole

Langelands Efterskole er den første efterskole til at stille gratis menstruationsprodukter til rådighed for alle menstruerende elever, og det gør Anna Siri von Buchwald og Siri Breinholt Johannessen stolte.



En holdning som skolens forstander deler.

- Jeg bliver enormt stolt over, at vi er et sted, hvor eleverne har tanke på det og kan formulere det, siger forstanderen.

Eleverne håber da også, at skolen med det nye initiativ kan være et eksempel for andre.

- Nogen skal være de første, og så tror jeg, at der er mange, der kan følge efter og se, at det er et godt initiativ, siger Anna Siri von Buchwald.

Mens bind og tamponer er en nødvendighed for menstruerende elever, er elever på andre fynske skoler begyndt at bruge et produkt, der kan få alvorlige konsekvenser for dem.