Dybt at falde kan man roligt sige, der var mulighed for på havnen i Bagenkop lørdag. Her blev der nemlig afholdt konkurrence i såkaldt "High Dive" som en del af Havnens dag.

Og højden på kranen, der skulle springes fra, var altså ikke at kimse af. 19,5 meter lød springet på inden man ramte vandoverfladen nedenunder.

Nervepirrende så det ud.