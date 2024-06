Forladt skole har været nedlagt i 35 år - nu vender børnene tilbage

En plan der vækker glæde hos en tidligere lærerinde.



- Det ville da være dejligt, hvis der kom børn igen, siger Marianne Mølsted.

Samtidig håber ejeren og de lokale, at projektet kan skabe en positiv udvikling på Langeland.



- Vi håber rigtig meget, at vi dels kan være med til at skabe nogle arbejdspladser. Vi håber også, at vi kan inspirere nogle af dem, der kommer på skolen, til at flytte hertil, holde nogle flere ferier på Langeland, og så håber vi også, at skolen bliver et spændende og interessant tilbud for Langelands børn og unge, siger Annette Straagaard.

Og det betyder meget for de lokale, at der bliver holdt liv i de små byer og gamle bygninger.

- Det er jo dejligt at bo her på Langeland, men det er jo trist, at det bærer præg af ordet udkant. Der skal jo penge til at holde sådan nogle bevaringsværdige ejendomme, og det kan godt knibe herovre, siger Palle Lindegaard, der bor og arbejder som tømrer på Langeland, og som er med i projektet.

Der går dog nogle år endnu, før skolen forventes at stå færdig. Den foreløbige plan er, at de første elever skal undervises på skolen i 2028.

- Det er indtil videre den plan, vi arbejder benhårdt på, siger Annnette Straagaard.



- Jeg er spændt på, om jeg når at leve så længe, så jeg kan se, hvad de får ud af det, siger Marianne Mølsted.