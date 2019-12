Forslag skudt ned: Udrejsecenter kommer ikke til Langeland

Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) får ikke sit ønske om et udrejsecenter for personer på tålt ophold og afviste asylansøgere placeret på Langeland imødekommet.

I stedet skal børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark flyttes til Center Avnstrup i Lejre. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jamen, jeg vil blot sige tillykke til Lejre. Jeg er sikker på, at de vil kunne løse opgaven på fremragende vis, siger Tonni Hansen.

Lukningen af Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm blev besluttet af regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der i stedet vil etablere et nyt center for udviste børnefamilier. Det skal ske i løbet af 2020.

På den baggrund luftede Tonni Hansen et ønske om, at det center kunne blive placeret på Langeland. Borgmesteren argumenterede med, at et udrejsecenter vil kunne skabe arbejdspladser og øget omsætning på Langeland.

Men sådan kommer det altså ikke til at gå.

- Jeg er sikker på, at vi havde kunnet tilbyde gode tilbud til familierne på centeret, men vi kom aldrig i dialog med ministeriet om vores tilbud. Men så finder vi bare på noget andet på Langeland, og vi har jo ikke mistet noget i denne omgang, siger borgmesteren.

Fra 2011 til henholdsvis 2016 og 2017 stod Langeland Kommune for driften af Børnecenter Tullebølle og Asylcenter Holmegård, der blev lukket på grund af flere sager om seksuelle overgreb på asylansøgere og ledelsesmæssige problemer.

Center Avnstrup ved Lejre fungerer i dag som hjemrejsecenter, hvor der indkvarteres afviste asylansøgere.

Fra foråret 2020 vil det kun fungere som center for børnefamilier uden lovligt ophold i Danmark.

Løsningen kommer i kølvandet på en politisk forståelse mellem regeringen og støttepartierne, der i november blev enige om, at børnefamilierne på Sjælsmark skulle tilbydes at flytte ud senest i april 2020.