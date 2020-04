Fort udsat for indbrud og hærværk

Koldkrigsmuseet Langelandsfortet er i påsken blev udsat for indbrud og hærværk.

- Jeg er rigtig træt af det her. Det er skideærgerligt, at der er nogen, der render rundt og ødelægger vores ting, siger forvalter Thomas Lentz til TV 2/Fyn.

Hærværket går blandt andet på et ødelagt hegn. Der er formentlig ikke stjålet så meget i forbindelse med indbruddet.

Unge opholdt sig tæt på

En gruppe unge mennesker - omkring 10-15 stykker - opholdt sig i syv-otte biler på museets parkeringsplads ved midnatstid natten til fredag.

Dem har Thomas Lentz haft en snak med.

- Da jeg havde snakket lidt med dem, så skulle jeg bare tage det helt stille og roligt, for de var slet ikke så farlige, som de så ud, fortæller forvalteren om mødet med de unge.

Naboer: Der sker så meget mærkeligt

Indbruddet skaber utryghed i lokalområdet. I 33 år har Tage og Lykke Christensen boet lige ved siden af fortet i Bagenkop.

- Det er ikke sjovt for to ældre mennesker, siger Tage Christensen.

- Jeg synes snart, der sker så meget mærkeligt dernede, må jeg indrømme. Førhen har jeg altid sagt, at det er det sikreste sted på Langeland at være, men de senere år synes jeg, at der sker for meget. Der render alt for mange rundt om natten, tilføjer Lykke Christensen.

02:32 Se lørdagens tv-indslag om Langelandsfortet. Video: Flemming Ellegaard Luk video

Overvejer videoovervågning på Langeland

Uro om natten kunne måske afhjælpes ved mere videoovervågning i området.

Det har museet dog ikke ressourcer - ikke under coronakrisen, hvor økonomien er ekstra presset.

- Vi kan ikke trylle penge frem til overvågning fra den ene dag til den anden - slet ikke i en sæson som denne, hvor vi ikke har fået en eneste entrékrone ind, siger museumsleder Peer Henrik Hansen.

Sagen er meldt til politiet.