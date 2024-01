Fremgang ved købmand i landsby: - Der er megastor opbakning

Spodsbjerg har nu snart haft handlemuligheder i et år - efter tre år uden - og meget tyder på, at det vil fortsætte. Købmanden møder nemlig stor opbakning fra både lokale og turister.

- Der har været megastor opbakning både fra de lokale og turister, der er kommet i byen, siger Tina Sander, som er butiksbestyrer.

I tiden uden en købmand i den lille by lykkedes det en gruppe at samle nok opbakning til et nyt købmandsprojekt. I det projekt blev der rejst fire millioner kroner til en genåbning. Herefter trådte en gruppe frivillige til for at hjælpe med at sætte butikken i stand.



Selvom byen lige nu ikke er fyldt med turister, kører det stadig godt for butikken takket være de lokales opbakning.

- De er megagode til at komme og handle hos os. Vi har gået og forberedt os i de stille tider, så vi er klar til højsæson, vi glæder os, fortæller Tina Sander. Du kan høre mere i videoen ovenover.