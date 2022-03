Frygt i Bagenkop: Stigende dieselpriser går ud over fiskeriet

Bægeret flyder over

Men det er ikke kun dieselpriserne, der presser fiskerne på Langeland.

Tilbage i februar fortalte TV 2 Fyn om de økonomiske konsekvenser fiskerne oplevede ved den markante reducering af torskekvoter og indførelsen af fiskestop.

Og nu kan de høje dieselpriser ende med at være den dråbe, der får bægeret til at flyde over.

- Hvis vi bliver ved med at have stigende brændstofpriser henover det næste stykke tid, så er jeg bange for, at vi risikerer ikke at kunne levere de fisk, vi skal.

Ifølge Ulrik Kølle Hansen, så kan det i sidste ende betyde, at han og andre fiskere må fortøje kutterne permanent og dreje nøglen om.