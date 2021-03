Fugleinfluenza rammer 2.200 langelandske ænder: - Det er aldrig sjovt, når sådan noget sker

Opdateret Artiklen er skrevet igennem og opdateret med udtalelser fra ejeren af den ramte besætning på Langeland.

Per Skytte fra Langeland skal torsdag morgen sige farvel til hele sin besætning på 2.200 gråænder.

Prøver fra Per Skyttes gråænder, som Statens Serum Institut har analyseret, viser nemlig, at besætningen er ramt af den smitsomme fulgeinluenza H5N8.

Læs også Borgmester sprang vaccinekø over ved en fejl: Direktører og chefer stod ved en fejl på liste til vacciner

- Det er selvfølgelig aldrig sjovt, når sådan noget sker. Jeg er virkelig ærgerlig over det, siger Per Skytte til TV 2 Fyn.

Besætningen af gråænder, der altså befinder sig i byen Illebølle på den sydlige del af Langeland, gik ellers under net, som loven foreskriver det. Derfor forstår Per Skytte heller ikke, hvordan smitten er kommet ind.

- Nu skal hele bestanden så aflives i morgen, siger Per Skytte, der i samme ombæring forklarer, at det må have været vilde trækfugle, som er skyld i smitten i hans bestand.

Vil muligvis ikke genoptage avlen

Per Skytte har tilbage i 2006 stået i samme situation, hvor han på grund af fugleinfluenza måtte aflive hele sin besætning.

Læs også Fremmed mand bankede på Lærkes dør: - Vil du ikke sutte min pik?

Dengang fik han fuld erstatning fra Fødevarestyrelsen, og han valgte derfor igen at optage avlen af gråænder. Men denne gang er han ikke sikker endnu.

- Jeg har ikke besluttet endnu, om jeg vil genoptage avlen af ænderne. Jeg håber først og fremmest, at jeg får fuld erstatning, og så må jeg tage den derfra, siger Per Skytte.

Og han er altså den første fugleavler på Langeland, som i år må vinke farvel til dyrene og ikke mindst til den tilhørende omsætning.

Fugleinfluenzaen er dog også nået til Vestsjælland, hvor en bestand på cirka 27.600 kalkuner også skal aflives.

Det er gråænder, som på billedet her, Per Skytte i morgen skal have aflivet. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Restriktioner for hobbyavlere

Udbruddet af fugleinfluenza betyder, at alle ejere af hobbyhøns, ænder og andet fjerkræ bliver omfattet af særlige restriktioner i zoner på henholdsvis ti og tre kilometer fra de to fjerkræbesætninger.

Inden for tre-kilometerzonen får fjerkræejere pligt til at registrere sine dyr på landbrugsindberetning.dk senest fredag den 25. marts.

Inden for ti-kilometer zonen er det fra i dag , onsdag, forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ ud af zonen uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Læs også Følg corona-situationen: Udenrigsministeriet: Hold påske i Danmark

De seneste fire måneder er i alt 13 danske fjerkræbesætninger blevet ramt af fugleinfluenza og aflivet af myndighederne.

Det antages, at fugleinfluenzaen blev bragt til Europa med efterårets fugletræk fra Rusland og Kasakhstan.

Fugleinfluenza kan smitte til mennesker. Men Statens Serum Institut vurderede i efteråret, at det ikke er sandsynligt, at mennesker bliver smittet med de typer af fugleinfluenza, der er i omløb for tiden.