Fyldt med muselort: Holmegaard husede ulovligt vandrerhjem

Hun opfordrede Langeland Kommune til - efter selv at have været indlogeret dér - at foretage et kontrolbesøg på Holmegaard, fremgår det af en aktindsigt til avisen.

- I det køkken, vi havde adgang til, var skabet fyldt med muselort, og servicen var beskidt, lød det fra borgeren i aktindsigten.

Uhumsk og uden kontrol af coronapas

Ejerne af vandrerhjemmet var det tidligere bedrageridømte ægtepar Camilla Otkjær og Henrik Radich Otkjær, der har adresse i Charlottenlund. TV 2 Fyn har ligesom Jyllands-Posten forsøgt at få en kommentar fra dem uden held.