Fyns Politi efterlyser 70-årig: Er kørt fra sit hjem i brun Citroën

70-årige Carsten Langballe Friager har fredag morgen klokken 9 forladt sit hjem i Vindeby på Langeland.

Nu efterlyses han af Fyns Politi.

Politiet skriver på det sociale medie Twitter, at han formentlig er kørt i en brun Citroën Berlingo med registreringsnummer BJ 78 570.

- Vi har grund til at tro, at han har brug for hjælp. Han har forladt sin bopæl i nedtrykt tilstand, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland til TV 2 Fyn.

Har formentlig ikke forladt Fyn

Fyns Politi regner med, at Carsten Langballe Friagers bil fortsat befinder sig på enten Langeland, Tåsinge eller Fyn.

- Intet tyder på, den har forladt Fyn. Vi har kigget vejkameraer og vores automatiske nummerpladesystem igennem, fortæller vagtchefen.

Hvis du ser enten den ældre herre eller hans bil, vil politiet meget gerne høre fra dig på telefon 1-1-4.