Fyns Politi glæder sig - så mange politifolk skal løse opgaver ved nyt udrejsecenter

Et nyt udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle på Langeland giver Fyns Politi en lang række nye opgaver.

Derfor vurderer Fyns Politi, at de har behov for en saltvandsindsprøjtning i form af 67 nye årsværk, hvilket svarer til den samlede arbejdstid for 67 personers fuldtidsarbejde i et år.

Af de ekstra årsværk skal der ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet bruges 50 politiårsværk til en styrket politi- og sikkerhedsindsats.

Det er endnu for tidligt at angive det præcise antal nye politifolk og deres konkrete opgaver i forbindelse med udrejsecentret på Holmegård uden for Bagenkop.