Fynske DF’ere revser Messerschmidt: - Han skulle aldrig have været formand

Som tingene er nu, forventer Kim Welcher at fortsætte som medlem og stille op for partiet ved næste folketingsvalg, der kommer inden for det næste halvandet år.

Hvis udbrydergruppen eller Martin Henriksen laver et nyt parti, kunne du så finde på melde dig ud af Dansk Folkeparti?

- Det kommer an på, hvad et nyt parti står for, siger Kim Welcher.

Fortsætter medlemskab trods kritik

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der fuld forståelse for udbrydergruppen blandt folketingsmedlemmerne på Christiansborg.

- Det er nogle knaldhamrende dygtige politikere, der har meldt sig ud. Jeg bakker dem op i at gå, for det nye hold bliver nødt til at se virkeligheden, siger Jack Odgaard.