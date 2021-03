Fynske øer hitter: Ejendomsmægler har haft det travleste år nogensinde

Hussalget går over stok og sten på de fynske øer.

På få år er antallet af solgte huse steget på både Strynø, Thurø, Tåsinge og Ærø, men størst er udviklingen på Langeland, hvor antallet af solgte huse er steget med 174 procent siden 2015.

Det viser udregninger foretaget af Boligsiden.

- Vores største problem lige nu er faktisk, at der ikke bliver sat nok huse til salg, fortæller Benny Boesgaard, indehaver og ejendomsmægler hos EDC Langeland.

Læs også Hussalget er mere end fordoblet: To fynske kommuner topper listen

Selvom der ikke er et entydigt svar på den stigende interesse, tør Benny Boesgaard godt give et bud på, hvad der ligger bag den store interesse for øboliger.

- Vi ser en tendens til at folk ønsker at rykke lidt på landet. Særligt her under corona har mange haft mere tid til at tænke over tingene, og det har givet flere lyst til at flytte lidt væk, uddyber han.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ændring 2015-2020 Ændring 2019-2020 Langeland 97 149 173 181 180 266 174% 48% Tåsinge 74 63 87 75 77 111 50% 44% Ærø 73 72 86 91 135 143 96% 6% Thurø 45 45 57 40 63 75 67% 19%

Del af en tendens

Alene i 2020 var antallet af hushandler på Langeland vokset med 48 procent, men det er ikke kun på Langeland, at husene bliver revet væk.

Både på landsplan og på Fyn blev 2020 år, hvor mange husnøgler skiftede hænder, og tendensen ser ud til at fortsætte i 2021.

For eksempel kunne Assens og Middelfart Kommune melde om et mere end fordoblet antal solgte villaer og rækkehuse i januar 2021 sammenlignet med 2020. Kommunerne har oplevet en stigning på henholdsvis 177 procent og 147 procent.

Læs også Voldsom rift om huse på Fyn: - Jeg havde ikke regnet med, at det gik så stærkt

Interessen for at bo på en ø er ingen undtagelse. På Tåsinge er antallet af solgte huse steget med 44 procent fra 2019 til 2020. På Ærø og Thurø er salget i samme periode steget med seks og 19 procent.

Hos EDC Langelang forventer de, at den nuværende tendens vil vare ved.

- Vi har haft det travelste år i 2020, og 2021 er bare en fortsættelse af det, fastslår Benny Boesgaard.