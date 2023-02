Gigantisk transport sneg sig afsted

Det var ikke småting der fredag sneg sig afsted på vejene mellem Rudkøbing og Spodsbjerg.

En transport med en støbeform til vindmøllevinger fyldte nemlig både i bredde og længde usædvanligt meget.

De helt præcise fakta om transporten må producenten Dencam i Vestas gamle haller på Schnohrsvej i Rudkøbing ikke oplyse, men direktør Jens Andersen fortæller til TV 2 Fyn, at transporten er større end den der foregik for to år siden (se indlejrede video underneden).

Det vil sige, at støbeformen i sig selv vejer et sted mellem 50 og 75 ton. Dertil kommer vægten på både anhængere og lastbil. Således er en samlet vægt på 180 ton passeret.

Samtidig er transporten mere end 80 meter lang. Heller ikke her må direktøren oplyse de eksakte mål, men fortæller, at også her er støbeformen større og krydser således 80 meter.

Men det stopper ikke her med de usædvanlige fakta. I alt vil der frem mod den 6. marts blive transporteret fire støbeforme. Alle i nogenlunde samme og spektakulære vægtklasse.

Havnekaj bygget til lejligheden

Alle fire forme køres om bord på et skib i Spodsbjerg. Men transporterne er så tunge, at der er bygget en ny havnekaj, så formene på kajen kan flyttes til en vogn der kører om bord på skibet.

Hvem der skal modtage støbeformene og hvor de skal leveres kan Jens Andersen heller ikke oplyse.

Transporterne er afslutningen pop et projekt, som har taget et helt år, fortæller direktøren.

- Når formene er leveret skal der foretages en opstilling. Det ventes at være færdig omkring 1. april, siger Jens Andersen.

Dele til vindmøller af de helt store størrelser produceres også i den anden ende af det fynske område. Således testes der i nordlige Thy i øjeblikket en vindmølle. Møllens yderste vingespids rager 280 meter op i luften, og Nacellen, som er "huset" på toppen, er samlet på Lindø.



Se Michael Bays video af fredagens imponerende transport herunder: