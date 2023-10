Giraffen flytter til Fyn: Langelandsfestival genopstår på det fynske fastland

Samarbejdet mellem den originale stifter af Langelandsfestivalen og Langelands borgmester er tilsyneladende gået i hårdknude.

Derfor har Troels Hersom besluttet at slæbe giraffen til Assens i stedet for, hvor han starter den nye familiefestival "Vores Festival".

- Det hele startede med, at Langelandsfestivalen haltede og gik konkurs. Jeg kontaktede borgmesteren på Langeland, men det var ligesom at slå i en dyne, til stor frustration for mig, siger Troels Hersom.

Han valgte derfor at gå andre veje, og kontaktede i stedet en grundejer i Assens, som har marker helt ned til vandet. Her vil han i stedet opføre sin festival i 2024.

- Nu er vi gået i gang med at tegne på et kort, hvor de forskellige faciliteter skal være. Det skal så godkendes og sikkerhedsvurderes. Men der er stor velvilje her i kommunen, og folk kan se muligheder her, i modsætning til borgmesteren på Langeland, siger festivalarrangøren.

Tror der er andre planer

Troels Hersom har sammen med Claus Ryge budt på at overtage råderetten for Rue Mark på Langeland, som traditionelt har dannet rammerne om Langelands Festival.

Troels Hersom har dog, efter eget udsagn, mødt en lukket dør.

Han tror borgmesteren har andre planer med området, som makkerparret kun har potentiale for at råde over i et år ad gangen.

Borgmester Tonni Hansen (SF) forklarer dog, at det ikke har været helt så ligetil med råderet over området.

- Langeland Kommune har afventet en juridisk afklaring i forhold til vores råderet over arealerne på Rue Mark i sommerugerne. Først for få dage siden er vi nået dertil, hvor vi er af den opfattelse, at vi råder over arealerne. Derfor er det udbudt og der er indkommet bud på leje, som behandles på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, siger han.

Men Tonni Hersom er for nuværende færdig med Langeland. Derfor fortsætter han med sine planer i Assens, hvor han med al sandsynlighed vil afholde sin nye festival i 2024.