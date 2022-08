Gitte bliver advaret på Facebook: - Man kan jo komme til at køre for stærkt engang imellem

Flere af de politibetjente, der er ansat og patruljerer på Langeland, oplever også en stor ærgrelse ved, at deres job bliver besværliggjort som følge af facebookgruppen.



- Jeg selv og alle mine kollegaer er startet ved politiet for at gøre en forskel og hjælpe borgerne. Det er også det, Fyns Politi rigtig gerne vil. Så selvfølgelig ærger det en, at når man forsøger at løse et problem, så bliver det forpurret af et facebookopslag. Det kan man som menneske godt blive lidt ærgelig over, forklarer Rasmus Tyllesen.

Ikke ulovligt

Han understreger dog, at det ikke forhindrer politiets arbejde, selvom det koster nogle ekstra kræfter for politibetjentene.

- Når vi bliver sendt over for at afhjælpe en problematik, så skal vi være opmærksom på, at der er de netværke, der gør opmærksomme på vores tilstedeværelse. Hvis det kræves, at vi ikke bliver afdækket, så skal vi selvfølgelig forsøge at planlægge uden om det, siger Rasmus Tyllesen

Fyns Politi slår ligeledes fast, at der intet ulovligt er ved grupperne, men de har en klar appel til langelænderne.

- Tænk over, hvad det er, man vil med opslaget. Ofte er vi der for at hjælpe andre borgere, der har forskellige problemer, og det kan man så forpurre med sit opslag, afslutter Rasmus Tyllesen.

Facebookgruppen blev oprettet for mere end ti år siden. Siden da er antallet af medlemmer i gruppen eskaleret.