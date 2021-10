God eller dårlig konkurrence: Uenighed om Rema 1000 i Rudkøbing

- Når først der er åbnet for et supermarked derude, så er det et spørgsmål om tid, inden det næste kommer, understreger han.

Anderledes roligt ser den nuværende borgmester på tingene.

- Jeg deler ikke den elendighedsteori. Det er kun internt på Langeland, at vi kan synes, at 500 til 600 meter er langt. Det er godt for konkurrence og godt for byen, så lad nu være med at være så bekymret. Tag nu de chancer og muligheder, der er, for at vi kan skabe øget liv og beskæftigelse i Rudkøbing, siger Tonni Hansen.