Greenpeace risikerer historisk stor bøde efter demonstration

Kravet om straffen kommer efter fem demonstrationer til søs, hvor demonstranter i hurtiggående både, i kajakker og i form af svømmere lagde sig i vejen for store olietankere, som ifølge Greenpeace forsyner Putins krigsmaskine.

Fire af tilfældene foregik i marts 2022 på en tungt trafikeret sø-rute ud for Langeland.

- Det var en hård pille at sluge, at anklagemyndigheden kræver så hård en straf. Vi er vant til at man takserer den slags til under 50.000 kroner. Det ændrer vores eksistensgrundlag og mulighed for at demonstrere, hvis det bliver den nye norm at demonstrationer skal takseres så hårdt, fortæller Sune Scheller, kampagneansvarlig ved Greenpeace Denmark.

Retten har valgt at udskyde domsafsigelsen til tirsdag, for at have bedre tid til at overveje sagen.