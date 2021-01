Grimme huse skæmmer på Langeland - nu skal flere rives ned

Der er for mange tomme, faldefærdige huse på Langeland. Ifølge en undersøgelse fra Vive er næsten 13 procent af alle huse på Langeland klar til at blive revet ned.

Derfor glæder det Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), at der på finansloven er kommet flere penge til nedrivningspuljen, så de grimme huse kan blive fjernet.

- I Langeland Kommune er der stadig et stort problem med forladte og faldefærdige huse, der står og skæmmer lokalområder og sender et dårligt signal om små lokalsamfund i forfald, siger Tonni Hansen.

- Det giver sig selv, at der ikke er nogen, der synes, det er spændende at bo i et område med faldefærdige eller forladte huse med skrald og affald liggende rundt om. Det er et problem, som det er nødvendigt, at der bliver fundet nogle løsninger på. Det sætter en hæmmer for boligsalget og puster til ilden under affolkningen af landområderne, der kun har taget til de seneste 20 år, fortsætter borgmesteren.

Skruppelløse udlejere udnytte tomme huse

Der er dog ikke noget, der tyder på, at boligsalget går skidt på Langeland. Tværtimod. En opgørelse fra Home viser fredag, at Langeland er et af de steder i landet, der oplever den største fremgang i salget af huse.

Tonni Hansen vil også gerne have fjernet de tomme huse, så de ikke bliver udnyttet til andre formål.

- Endelig er de nedslidte huse også blevet udnyttet af skruppelløse udlejere, som har opkøbt husene med dårligt indeklima, på grund af for eksempel skimmelsvamp, og efterfølgende lejet dem ud uden udbetaling til lejere med små indtægter, siger Tonni Hansen.

Nedrivningspuljen består i 2021 af 150 millioner kroner til nedrivning og istandsættelse af boliger. Det er uvist, hvor stor en del Langeland får.