Hanne har to gange haft brug for akuthjælperne: - De kan ikke undværes herude

Hanne Mortensen nyder normalt tilværelsen i huset på Snøde Udflyttervej på det smukke, nordlige Langeland.



Men tanken om, at ambulancen er langt væk, hvis der akut opstår behov for hjælp, er ikke rar for den 68-årige pensionist, som to gange inden for de seneste par år har haft brug for netop det – akut hjælp.

- En efterårsdag for nogle år siden fik jeg pludselig smerter i brystet og koldsved. Så jeg blev bange, og vi ringede 112, fortæller Hanne Mortensen.

Men når man bor i postnummer 5953 Tranekær, som Hanne og hendes mand sammen med mange andre langelændere gør, kommer ambulancen langvejs fra. Helt præcist er der 25 kilometer mellem Hanne Mortensens hjem på Langeland og Ambulance Syd-stationen i Rudkøbing.

Derfor er mere end hver anden ambulance på Nordlangeland mere end 15 minutter om at komme frem.

Akuthjælpere

Heldigvis for Hanne Mortensen er der på Langeland derfor også etableret en såkaldt akuthjælpergruppe, som også bliver tilkaldt, når ambulancen er langt væk. Og de ankommer gennemsnitligt noget hurtigere end ambulancen, fordi de tilkaldte akuthjælpere altid befinder sig i nærområdet af hændelsen.

Også den efterårsdag, da Hanne Mortensen fik brystsmerter.

- Der gik ikke ret lang tid, så var der tre unge mennesker. Én dirigerede ved vejen, én tog blodtryk og talte med mig, og den sidste snakkede med min mand, der også var rystet, fortæller Hanne Mortensen.